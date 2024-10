Mauro Corona a Verissimo: Confessioni di Vita e Lotta contro l’Alcol (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella puntata di Verissimo del 12 ottobre 2024, Mauro Corona si confida apertamente con Silvia Toffanin, offrendo una toccante riflessione sulla sua Vita, le sue battaglie e il futuro. “Ho 74 anni, non so quanto mi resta Vorrei viaggiare in discesa, non più in salita”, afferma lo scrittore e scultore, volto noto del programma E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. La Lotta contro l’Alcol: “È una Vipera che Ti Morde” Corona ha affrontato con sincerità il suo complicato rapporto con l’Alcol. “Sto provando a liberarmi dall’Alcol. Ci sono riuscito per 5 anni, poi ci sono ricaduto. Ce l’ho fatta per altri 2 anni, ma ogni tanto ci ricado. l’Alcol è una vipera che ti morde. Non se ne esce, lo puoi solo sospendere. La colpa è mia, è una scelta”, racconta con una franchezza che colpisce. Spettacolo.periodicodaily.com - Mauro Corona a Verissimo: Confessioni di Vita e Lotta contro l’Alcol Leggi tutta la notizia su Spettacolo.periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella puntata didel 12 ottobre 2024,si confida apertamente con Silvia Toffanin, offrendo una toccante riflessione sulla sua, le sue battaglie e il futuro. “Ho 74 anni, non so quanto mi resta Vorrei viaggiare in discesa, non più in salita”, afferma lo scrittore e scultore, volto noto del programma E’ sempre Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. La: “È una Vipera che Ti Morde”ha affrontato con sincerità il suo complicato rapporto con. “Sto provando a liberarmi dal. Ci sono riuscito per 5 anni, poi ci sono ricaduto. Ce l’ho fatta per altri 2 anni, ma ogni tanto ci ricado.è una vipera che ti morde. Non se ne esce, lo puoi solo sospendere. La colpa è mia, è una scelta”, racconta con una franchezza che colpisce.

Mauro Corona a Verissimo : “Provo a liberarmi dall’alcol - non so quanto mi resta” - […]. (Adnkronos) – "Ho 74 anni, non so quanto mi resta…". Poi ce l'ho fatta per altri 2 anni. "Sto provando a liberarmi dall'alcol. E' un Mauro Corona a cuore aperto quello che si confida con Silvia Toffanin a Verissimo oggi, nella puntata del 12 ottobre. Ci sono riuscito per 5 anni e ci sono ricaduto. (Periodicodaily.com)

Mauro Corona choc : “Tradisco mia moglie - ecco perché” - Fin da giovane, accompagna il padre durante le battute di caccia, iniziando così a coltivare la sua passione per la montagna e l’alpinismo. Personaggi tv. La sua vita subisce una svolta drammatica il 9 ottobre 1963, quando l’ondata del Vajont devasta la parte bassa della cittadina bellunese, causando oltre 2000 morti. (Tvzap.it)

Verissimo - tra gli ospiti del weekend Al Bano - Mauro Corona e Barbara Palombelli - Inoltre, in studio due sorelle sempre unite nelle difficoltà della vita, Silvia e Giulia Provvedi, Red Canzian, in veste di scrittore, e Sal Da Vinci, autore della canzone tormentone Rossetto e caffè. Sabato, alle ore 16. E ancora, ritratto di famiglia per Marco Maddaloni, ospite con la moglie Romina e i loro tre figli. (Spettacolo.eu)