Manchester United: tifoso ha piazzato microfoni in spogliatoio per ascoltare discorsi Ten Hag (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha dell’incredibile la vicenda raccontata dal Sun e rimbalzata in tutto il mondo. La settimana scorsa a Birmingham, prima del match tra l’Aston Villa e il Manchester United, un tifoso dei Red Devils si sarebbe infatti intrufolato nello spogliatoio degli ospiti per posizionare dei microfoni, attraverso i quali ha potuto ascoltare da remoto le conversazioni tra l’allenatore Ten Hag, criticato aspramente dalla tifoseria, e i giocatori. Secondo una fonte, “si tratta di una scioccante violazione della sicurezza e ci si domanderà seriamente come ciò sia potuto accadere”. Il tifoso, dal canto suo, ha detto – restando anonimo – di aver semplicemente voluto “fare il buffone e ascoltare quello che si diceva tra quelle quattro mura”. Ma nei suoi confronti è stata aperta un’indagine per identificarlo. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ha dell’incredibile la vicenda raccontata dal Sun e rimbalzata in tutto il mondo. La settimana scorsa a Birmingham, prima del match tra l’Aston Villa e il, undei Red Devils si sarebbe infatti intrufolato nellodegli ospiti per posizionare dei, attraverso i quali ha potutoda remoto le conversazioni tra l’allenatore Ten Hag, criticato aspramente dalla tifoseria, e i giocatori. Secondo una fonte, “si tratta di una scioccante violazione della sicurezza e ci si domanderà seriamente come ciò sia potuto accadere”. Il, dal canto suo, ha detto – restando anonimo – di aver semplicemente voluto “fare il buffone equello che si diceva tra quelle quattro mura”. Ma nei suoi confronti è stata aperta un’indagine per identificarlo.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bruno Fernandes si gode la pausa dalla pentola a pressione del Manchester United - Nations League 24/25? Sessione di allenamento 9/10? Questo video #PartilhaAPaixão | #NationsLeague pic. com/6AYnilTX0F — Portogallo (@selecaoportugal) 9 ottobre 2024 Tutto ciò equivale a un ambiente stressante da cui Fernandes è felice di essere uscito mentre si prepara per le trasferte contro Polonia e Scozia. (Justcalcio.com)

Il Manchester United subisce un nuovo colpo mentre il difensore viene sottoposto a un intervento chirurgico a causa di palpitazioni cardiache - Si dice che le condizioni del 26enne siano “relativamente comuni” e il rapporto aggiunge che sia il club che il giocatore si aspettano che Mazraoui si riprenda completamente. VIDEO: Perché il Chelsea di Enzo Maresca è un vero affare Il terzino sinistro dell’Inghilterra Luke Shaw, che ha subito un infortunio nella stagione 2023/24, è attualmente fermo per un problema al polpaccio ma potrebbe ... (Justcalcio.com)

Napoli in pole per Amar Dedic : sfida a Manchester United e Brighton - Concorrenza dalla Premier League Non solo il Napoli è interessato: anche Manchester United e Brighton hanno messo gli occhi su Dedic. Il Napoli si prepara al mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la fascia destra. Dedic, il profilo ideale per Antonio Conte Classe 2001, Dedic ha mostrato una forma eccellente negli ultimi mesi, attirando l’attenzione di diversi top club europei. (Napolipiu.com)

Manchester United - riflessioni su Ten Hag : Ratcliffe in silenzio - cosa succede e i possibili sostituti - Le ultime sul futuro di Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, dopo i pessimi risultati ottenuti in questo inizio di stagione Secondo quanto riportato dal Manchester United Evening, sono in corso delle profonde riflessioni in casa Manchester United sul futuro di Erik Ten Hag dopo il pessimo inizio di stagione. (Calcionews24.com)