Machac simpatico con Sinner: “Mi hai spaccato la racchetta, tiri troppo forte” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tomas Machac si è rivelato un avversario particolarmente arcigno e combattivo per Jannik Sinner nella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ceco, che ai quarti era riuscito nell’impresa di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha cercato di impensierire il numero 1 del mondo ed è rimasto sempre in partita, pur perdendo in due set per merito del fuoriclasse altoatesino. Tomas Machac ha strappato il servizio al numero 1 del mondo nel game d’apertura, ma l’azzurro ha prontamente recuperato la situazione concretizzando la terza palla break consecutiva avuta nel quarto gioco (2-2) e ha poi chiuso i conti facendo la differenza nell’unica occasione ricevuta nel decimo game. Oasport.it - Machac simpatico con Sinner: “Mi hai spaccato la racchetta, tiri troppo forte” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tomassi è rivelato un avversario particolarmente arcigno e combattivo per Janniknella semifinale del Masters 1000 di Shanghai. Il tennista ceco, che ai quarti era riuscito nell’impresa di eliminare lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha cercato di impensierire il numero 1 del mondo ed è rimasto sempre in partita, pur perdendo in due set per merito del fuoriclasse altoatesino. Tomasha strappato il servizio al numero 1 del mondo nel game d’apertura, ma l’azzurro ha prontamente recuperato la situazione concretizzando la terza palla break consecutiva avuta nel quarto gioco (2-2) e ha poi chiuso i conti facendo la differenza nell’unica occasione ricevuta nel decimo game.

