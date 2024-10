LIVE – Ciclismo, Giro di Lombardia 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di sabato 12 ottobre 2024) La DIRETTA testuale del Giro di Lombardia 2024. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà un 2024 completamente dominato dal fenomeno Tadej Pogacar, che oggi proverà ad entrare nella storia vincendo per la quarta volta consecutiva la corsa lombarda, impresa che è riuscita solamente al leggendario Fausto Coppi. Remco Evenepoel e Primoz Roglic proveranno ad infastidire la stella della UAE Emirates, che però si trova particolarmente a suo agio con il percorso della Classica delle Foglie Morte. Il gruppo dovrà affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. Un’ascesa di 13 km alla media del 6,4% e punte del 13%, dove chi avrà le gambe potrà davvero fare la differenza. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Latestuale deldi. L’ultima Classica Monumento della stagione chiuderà uncompletamente dominato dal fenomeno Tadej Pogacar, che oggi proverà ad entrare nella storia vincendo per la quarta volta consecutiva la corsa lombarda, impresa che è riuscita solamente al leggendario Fausto Coppi. Remco Evenepoel e Primoz Roglic proveranno ad infastidire la stella della UAE Emirates, che però si trova particolarmente a suo agio con il percorso della Classica delle Foglie Morte. Il gruppo dovrà affrontare la bellezza di otto salite lungo il tracciato. l momento chiave della corsa arriverà probabilmente a 55 km dal traguardo, quando i corridori attaccheranno la salita della Colma di Sormano. Un’ascesa di 13 km alla media del 6,4% e punte del 13%, dove chi avrà le gambe potrà davvero fare la differenza. I corridori si affronteranno nei 252 km da Bergamo a Como.

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : Antonio Tiberi nel drappello al comando - 46 Subito diversi scatti in gruppo. 42 Inizia il Selvino (11. 35. 20 Non è previsto maltempo, a differenza di ciò che abbiamo visto nelle gare precedenti, in terra lombarda. 42 INIZIATA UFFICIALMENTE LA GARA! 10. 1 km al 6. 1%). 11. Buon divertimento! . 11. 18 Grandissima attesa per vedere Tadej Pogacar a caccia della quarta affermazione di fila nella Classica delle Foglie Morte, questa volta ... (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : tutti a caccia della fuga - 39 Non prenderà il via neanche il transalpino Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL). 25 Non prenderà il via lo sloveno Jan Tratnik (Team Visma | Lease a Bike). 1%). 39 Sfortunato Mauri Vansevenant della Soudal-QuickStep che ha forato mentre era nella fuga giusta. Discesa fino a Zogno e poi si risale ancora verso il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%). (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : iniziata l’ultima Classica Monumento - 10. La Classica delle Foglie Morte partirà da Bergamo per concludersi a Como dopo 255 km e quasi 5000 metri di dislivello. com/3DzxuFyBlY — Il Lombardia (@Il_Lombardia) October 12, 2024 10. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 118a edizione del Giro di Lombardia, l’ultima classica Monumento della stagione ciclistica. (Oasport.it)

LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA : tutto pronto per il via - 5% e punte fino al 13%. 18 Grandissima attesa per vedere Tadej Pogacar a caccia della quarta affermazione di fila nella Classica delle Foglie Morte, questa volta in maglia di campione del mondo. Tra gli altri ci proveranno Marc Hirschi, Adam Yates, Matteo Jorgenson, Enric Mas e Ben Healy, mentre tra gli italiani su tutti tenteranno di rendersi protagonisti Antonio Tiberi e Giulio Ciccone, ma ... (Oasport.it)