Libano: ferito altro soldato Unifil. Il quinto in due giorni. Iran: "Maxicyberattacco, colpiti anche impianti nucleari" (Di sabato 12 ottobre 2024) Un altro casco blu è stato ferito nel sud del Libano, è il quinto in due giorni. Lo fa sapere l'Unifil. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate della sicurezza, il peacekeeper ferito sarebbe indonesiano, la stessa nazionalità dei due militari colpiti e rimasti feriti due giorni fa, quando un carro armato israeliano ha sparato contro una torretta di osservazione, sempre alla base di Naqoura

