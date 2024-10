Quotidiano.net - L’esperto di diritto: "L’Onu non ha mezzi per fermare Tel Aviv"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per Edoardo Greppi, 71 anni, professore diinternazionale umanitario a Torino, il tentato sfratto dell’esercito israeliano alla missione Unifil in Libano – a colpi di armi da fuoco – rappresenta "una posta altissima". Quale? "Ci sono tre piani. Militare, politico e di. Su quello militare non entro. Gli altri sono forse ancora più pesanti e fortemente intrecciati". Il ministro della Difesa Guido Crosetto evoca "crimini di guerra". "E tecnicamente ha ragione, perché l’ordinamento internazionale tutela personale, basi, strumentazioni edelle missioni di pace. Chi li attacca per scelta compie un atto ostile e grave. L’articolo 8 dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale prevede infatti “la competenza a giudicare sui crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di un disegno politico”".