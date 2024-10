Lavori straordinari nel parco delle Albere: “Lo facciamo per la sicurezza” (Di sabato 12 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre sono partiti i Lavori per la cura delle piante della zona sud-ovest del parco Michelin e nella zona boschiva del passaggio Ezio Clementel.Si tratta di una riorganizzazione delle aree verdi del quartiere, che include la potatura di alcune piante e lo sfoltimento dei cespugli Trentotoday.it - Lavori straordinari nel parco delle Albere: “Lo facciamo per la sicurezza” Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Venerdì 11 ottobre sono partiti iper la curapiante della zona sud-ovest delMichelin e nella zona boschiva del passaggio Ezio Clementel.Si tratta di una riorganizzazionearee verdi del quartiere, che include la potatura di alcune piante e lo sfoltimento dei cespugli

