La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2024: Teresa e Petra sono disperate. Feliciano rischia di morire! (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella puntata de La Promessa in onda il 13 ottobre 2024 su Rete4 vedremo che Teresa e Petra avranno paura di perdere Feliciano. Le due dovranno fare il possibile per impedirlo. Scopriamo le Anticipazioni e le Trame dell'episodio della Soap. Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni 13 ottobre 2024: Teresa e Petra sono disperate. Feliciano rischia di morire! Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella puntata de Lain onda il 13su Rete4 vedremo cheavranno paura di perdere. Le due dovranno fare il possibile per impedirlo. Scopriamo lee le Trame dell'episodio della Soap.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Beautiful - Endless Love e La Promessa Anticipazioni : Puntate di oggi 12 ottobre 2024 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful ed Endless Love - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 ottobre 2024. (Comingsoon.it)

La Promessa - le anticipazioni dal 13 al 19 ottobre 2024 - Scopriamo cosa accade ai personaggi della soap opera di produzione spagnola "La Promessa", in onda su Rete 4, con gli episodi inediti, da domenica 13 a sabato 19 ottobre 2024 a partire dalle 19.35. Momenti drammatici alla tenuta: le vite di Feliciano e Curro sono appese ad un filo. La Promessa... (Today.it)

La Promessa - anticipazioni 12 ottobre : Catalina si riavvicina a Pelayo - Curro fatica a risvegliarsi - La protagonista è Jana Expósito arrivata alla tenuta con l'intenzione di vendicare sua madre e scoprire la verità che si nasconde dietro il rapimento di suo fratello minore. Nuove anticipazioni della soap spagnola che torna domani alle 19:40 circa: la serie va in onda dal lunedì alla domenica nella fascia preserale di Rete 4 Il prossimo episodio de La Promessa andrà in onda su Rete 4 sabato 12 ... (Movieplayer.it)

La Promessa, anticipazioni dolorose: purtroppo proprio lui non ce l’ha fatta | Un addio che spezza il cuore - Anticipazioni dolorose per La Promessa, nelle prossime puntate proprio lui non ce la farà , un addio veramente tremendo. Mediaset continua a coltivare la passione del suo pubblico per la sua programma ... (mondopalermo.it)

My home my destiny anticipazioni 14-18 ottobre: forte lite tra Zeynep e Emine - Le anticipazioni di My home my destiny 2 della prossima settimana Si è conclusa ieri una nuova settimana della seconda stagione della soap turca con Demet ... (lanostratv.it)

La Promessa, trame spagnole: il padre di Feliciano viene avvelenato, Martina accusata - L'avvelenamento del padre di Feliciano provoca turbamento a La Promessa: Martina viene accusata e Margarita trova la cicuta nella stanza di sua figlia ... (it.blastingnews.com)