Liberoquotidiano.it - Intercettazioni: M5S, 'via tagliola per reati codice rosso o Meloni complice'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Ladi 45 giorni oltre i quali lenon possono più essere utilizzate, salvo eccezioni limitatissime e proroghe difficilissime, è un obbrobrio giuridico e un intralcio vergognoso al lavoro delle procure e delle forze dell'ordine, ma il non avere escluso iprevisti dala tutela delle donne vittime di violenza va oltre ogni più buia immaginazione". Così le capogruppo M5S in commissione giustizia alla Camera e al Senato Valentina D'Orso e Ada Lopreiato. "Dai giornali di oggi vediamo che forse finalmente qualcuno nel centrodestra si è destato dal torpore, ma mercoledì scorso in Senato sui nostri emendamenti dalla maggioranza non si è mossa una foglia.