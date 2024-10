Lanazione.it - Influenza, parla il medico di famiglia: “Gli anziani e i fragili devono stare attenti a eventuali complicazioni”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Viareggio, 12 ottobre 2024 – Due ambulatori in città, in via Matteotti e nei locali dell’ex Tabarracci, tanti pazienti e famiglie da seguire, con una esperienza ultraventennale, Marco Cupisti, viareggino, è undie ogni anno, partendo da ottobre, si prende cura anche dei pazienti alle prese con la sindromele. Sindromele in arrivo come è la situazione delle richieste del vaccino? “Le vaccinazioni antli sono iniziate da una settimana. La campagna è partita” Chi vuole sottoporsi alla vaccinazione che percorso deve fare? “Deve rivolgersi ai medici dio alle segreterie dei medici e una volta in possesso della richiesta si può fare la prenotazione”. Quale è in questo momento l’andamento delle richieste? “Siamo ancora all’inizio, i cittadini si informano, alcune richieste per sottoporsi alla vaccinazione sono già state fatte.