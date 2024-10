Lettera43.it - Il ritorno del Tamagotchi, l’emergenza sifilide in Giappone, il declino del karaoke coreano: le news dall’Asia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Per tante mode che scompaiono ce n’è un’altra pronta a tornare in auge dopo anni di dimenticatoio. Stiamo parlando del, il giocattolo elettronico a forma di uovo che ospita un animaletto virtuale da accudire nell’arco dell’intera giornata. Il dispositivo, nato innel 1996 e realizzato dall’azienda di giocattoli Bandai, ha venduto più di 82 milioni di esemplari tra la fine degli Anni 90 e i primi 2000, salvo poi scomparire dai radar. Nel 2004 il progetto tornò in voga grazie alla stessa Bandai, che pensò bene di riproporlo con nuove funzioni, compresa la possibilità per più giocatori di collegarsi tra loro e interagire. Ora ha preso piede la versione 3.0 del: un uovo ancor più colorato, con uno schermo digitale e inedite funzionalità.