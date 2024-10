Lanazione.it - Il Professore va a canestro. Bruni rinforza i Dragons

(Di sabato 12 ottobre 2024) Colpo in entrata per la PallaPrato. La società ha raggiunto l’accordo con Giovanniper la stagione sportiva sportiva 2024/25. Esperienza da vendere, classe 1981,, proveniente da Cecina, dove lo scorso anno ha giocato la finale per la promozione in B1 contro Fidenza, completa il roster deie già ad inizio settimana ha svolto i primi allenamenti. Giocatore conosciutissimo in tutta Italia col soprannome de "il", vanta un curriculum di esperienza assoluta in campionati nazionali professionistici. La carriera parla per lui.