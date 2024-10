Esce di strada con la moto, muore un 44enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato di sangue sulle strade del Trentino. Un motociclista di 44 anni, originario del Vicentino, è uscito di strada autonomamente con il suo mezzo sulla strada della Vallarsa, tra i comuni di Anghebeni e Zocchio. L'incidente è avvenuto verso le 13:30. Alcuni automobilisti di passaggio hanno Vicenzatoday.it - Esce di strada con la moto, muore un 44enne Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato di sangue sulle strade del Trentino. Unciclista di 44 anni, originario del Vicentino, è uscito diautonomamente con il suo mezzo sulladella Vallarsa, tra i comuni di Anghebeni e Zocchio. L'incidente è avvenuto verso le 13:30. Alcuni automobilisti di passaggio hanno

