Edicola chiusa la libreria la salva Rinascerà e sarà qualcosa di unico

(Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Riapre lunedì 21 ottobre la storicadi piazza Edison,questa estate, e diventa molto più di un’. A rilevare l’attività i librai Pietro Torrigiani e Maddalena Fossombroni e l’imprenditore vitivinicolo Paolo Marchionni, già soci nellaenoteca bistrot ‘Todo modo’ in Santa Maria Novella, della filiale ‘Di là’, in Oltrarno e dellaristorante giapponese Hiroko alla Manifattura Tabacchi. “Tre nostri lavoratori che abitano a Campo di Marte ci hanno riferito della chiusura di questache per i residenti è un punto di riferimento – racconta Torrigiani –. Quando chiudono cinema, edicole, punti di contatto tra le persone, sono ferite per i rioni e ne perde tutta la città. Ci siamo detti: sentiamo quali sono le condizioni”.