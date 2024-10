Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 13 ottobre (Di sabato 12 ottobre 2024) domenica In, ecco tutti gli ospiti e le anticipazioni di domenica 13 ottobre domenica 13 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 5^ puntata di ‘domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti e le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’ di sabato seracon i concorrenti ballerini Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman ed i rispettivi maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini; in qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini. 361magazine.com - Domenica In, gli ospiti e le anticipazioni di domenica 13 ottobre Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di sabato 12 ottobre 2024)In, ecco tutti glie ledi1313, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la 5^ puntata di ‘In’ condotta da Mara Venier. Tanti glie le sorprese in studio. La puntata si aprirà con un talk sulla puntata di ‘Ballando con le Stelle’ di sabato seracon i concorrenti ballerini Luca Barbareschi, Furkan Palali e Alan Friedman ed i rispettivi maestri di ballo Alessandra Tripoli, Erica Martinelli e Giada Lini; in qualità di opinionisti ci saranno Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Carolyn Smith, Rossella Erra e Alessandra Mussolini.

Domenica In - gli ospiti di Mara Venier del 13 ottobre 2024 - Domenica 13 ottobre, dalle ore 14 alle ore 17.10 su Rai1 e Rai Italia, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, andrà in onda la quinta puntata della nuova edizione di ‘Domenica In’ condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e le sorprese per il pubblico che in questa puntata... (Today.it)

Ospiti Domenica In 13 ottobre 2024 e Mara Venier cambia gioco (ANTEPRIMA) - Gli utenti da casa avrebbero dovuto scegliere numeri da un tabellone, che poi si rivelava privo di senso logico, causando una partenza incerta e un forte imbarazzo. La formula delle novità sembra non funzionare per il contenitore del dì festivo, che finisce per rifugiarsi nella sua comfort zone: interviste ai volti noti e storie di cronaca che, pur essendo di grande interesse, rendono il ... (Tvpertutti.it)