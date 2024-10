Dengue: al via la disinfestazione (Di sabato 12 ottobre 2024) disinfestazione a tappeto contro gli insetti alati su tutte le vie e le strade comunali, urbane e periferiche: l’intervento è fissato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. La cittadinanza è invitata a tenere chiuse le finestre, ritirare il bucato, mettere al riparo gli animali domestici. L’intervento sarà realizzato con il prodotto ’Garban’ dalla ditta Quark di Jesi, nell’ambito del contratto per servizi di igiene ambientale stipulato con il Comune per un importo di 10.000 euro all’anno: il programma è appaltato alla ditta specializzata con un contratto triennale, che prevede derattizzazione, disinfestazione e fumigazione della rete fognante, sul territorio comunale e sulle strutture pubbliche, per l’importo complessivo di 30mila euro. Ilrestodelcarlino.it - Dengue: al via la disinfestazione Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)a tappeto contro gli insetti alati su tutte le vie e le strade comunali, urbane e periferiche: l’intervento è fissato nella notte tra martedì 15 e mercoledì 16 ottobre. La cittadinanza è invitata a tenere chiuse le finestre, ritirare il bucato, mettere al riparo gli animali domestici. L’intervento sarà realizzato con il prodotto ’Garban’ dalla ditta Quark di Jesi, nell’ambito del contratto per servizi di igiene ambientale stipulato con il Comune per un importo di 10.000 euro all’anno: il programma è appaltato alla ditta specializzata con un contratto triennale, che prevede derattizzazione,e fumigazione della rete fognante, sul territorio comunale e sulle strutture pubbliche, per l’importo complessivo di 30mila euro.

Dengue : primo caso nell’Anconetano - scatta la disinfestazione - Ryan ha ricordato che ci sono dei vaccini contro la Dengue sul mercato: “Credo che in questo momento in Italia non siano prioritari. Il contagio che adesso ha toccato anche l’Anconetano è di interesse nazionale, tanto che ieri al G7 Salute Michael Ryan, direttore esecutivo del programma emergenze sanitarie dell’Oms, ha detto: “Nelle Marche quest’anno abbiamo una emergenza legata all’insorgenza ... (Ilrestodelcarlino.it)

Dengue - disinfestazione a Sesto Fiorentino - Un fatto che che ha aumentato l’allarme tra i residenti e ha spinto all’avvio di una campagna di disinfestazione mirata. Due dei quali giungono da altre regioni e uno è invece di origine locale. Non esiste un trattamento specifico, e la prevenzione si basa soprattutto sul controllo dei vettori. L’emergenza di Sesto Fiorentino rappresenta un monito su come le malattie trasmesse da vettori, come ... (Velvetmag.it)

Dengue - scatta la disinfestazione attorno all’ospedale di Macerata. Ecco le zone interessate - L’intervento è stato programmato dall’Ast per la notte tra oggi e domani. 3 e n. L’ Ast Macerata, attraverso il servizio di Igiene e sanità Pubblica Diretto dalla Dott. ; utilizzare guanti lavabili o usa e getta per la pulizia di mobili, suppellettili e giochi per bambini che siano stati accidentalmente esposti al trattamento; in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida, lavare ... (Ilrestodelcarlino.it)