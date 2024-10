Convegno sulla maternità, l'odio di femministe e centri sociali: minacce di morte e violenza (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Convegno "Per una vera tutela della maternità" è stato bloccato d femministe e centri sociali di Torino. Marrone: "Sono i frutti avvelenati delle menzogne e delle strumentalizzazioni" Ilgiornale.it - Convegno sulla maternità, l'odio di femministe e centri sociali: minacce di morte e violenza Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il"Per una vera tutela della maternità" è stato bloccato d femministe edi Torino. Marrone: "Sono i frutti avvelenati delle menzogne e delle strumentalizzazioni"

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Convegno nazionale Alzheimer : a Montecatini giornata centri diurni - Tra i temi della due giorni, a esempio, saranno compresi modelli di assistenza flessibili, in grado di rispondere in modo individualizzato alle esigenze degli anziani, e l’utilità dei diversi interventi psico-sociali per limitare i sintomi della malattia e aumentare il benessere: tra questi l’uso terapeutico degli animali, il rapporto con musei e altri operatori culturali, l’utilizzo della ... (Corrieretoscano.it)

Nola - convegno coi massimi esperti nazionali del settore Centri Commerciali - 30 si alzerà il sipario su un evento straordinario: “Gestione del cambiamento. Il viaggio continuerà con le “Nuove prospettive di gestione” e si concluderà esplorando “Approcci vincenti nel retail”. Sarà una mattinata di ispirazione e innovazione, dove visioni audaci si trasformeranno in piani concreti per il domani dei centri commerciali. (Puntomagazine.it)

Nola - convegno coi massimi esperti nazionali del settore Centri Commerciali - Un convegno nazionale che getterà lo sguardo verso il futuro dei centri commerciali, riunendo i massimi degli esperti italiani del settore. Gaetano Graziano, vicepresidente di Adcc, aprirà le danze, seguito da Andrea Riello, che guiderà il dibattito con mano esperta. I saluti arriveranno da Stefano Pessina, presidente Adcc, Alfredo Gaetani, leader dell’Interporto Campano, e Andrea Miranda, ... (Puntomagazine.it)