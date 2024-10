Colpi di kalashnikov contro bar a Lecce, indaga la polizia (Di sabato 12 ottobre 2024) Una sventagliata di Colpi di kalashnikov è stata, esplosa contro la saracinesca d’ingresso del Jason cafè di Lecce in piazza Indipendenza, la scorsa notte. I residenti del quartiere Santa Rosa, dove si trova l’esercizio commerciale, sono stati svegliati nel sonno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questurache indagano sull'accaduto. Due gli individui giunti a bordo Feedpress.me - Colpi di kalashnikov contro bar a Lecce, indaga la polizia Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Una sventagliata didiè stata, esplosala saracinesca d’ingresso del Jason cafè diin piazza Indipendenza, la scorsa notte. I residenti del quartiere Santa Rosa, dove si trova l’esercizio commerciale, sono stati svegliati nel sonno. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile della questuracheno sull'accaduto. Due gli individui giunti a bordo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lecce - nove colpi di kalashnikov contro un bar nella notte : banditi in fuga in moto - Attentato intimidatorio a colpi di mitra contro un bar la notte scorsa a Lecce. E' accaduto nel quartiere Santa Rosa, dove sono stati esplosi nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca del... (Quotidianodipuglia.it)

Nove colpi di kalashnikov contro la saracinesca di un bar. Le videocamere immortalano i due autori - Una sventagliata di colpi di kalashnikov nel centro abitato di Lecce. Nove colpi sono stati indirizzati da uno scooter di grossa cilindrata in direzione della saracinesca di un. LECCE – Oltre all’incubo del fenomeno degli incendi, tornano in città anche più pesanti intimidazioni in stile mafioso. (Lecceprima.it)

Francia - colpi di kalashnikov in strada : ucciso pizzaiolo palermitano di 31 anni - Si tratterebbe di una persona già nota alle forze dell’ordine francesi, mentre Marco si sarebbe trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Marco, spiegano i familiari, aveva già deciso di lasciare la Francia: “Aveva dato le dimissioni perché voleva tornare a Palermo”, affermano. La famiglia ha poi appreso che l’altro ragazzo ferito nell’agguato, ricoverato in un ospedale diverso, potrebbe ... (Thesocialpost.it)

Pizzaiolo italiano ucciso a colpi di kalashnikov in Francia. Il caso della morte di Mario Cataldi - Era un gran lavoratore ma si era stufato di stare lì. Parenti infuriati con il procuratore Ma la spiegazione fornita dal procuratore di Grenoble, Eric Vaillant, ha mandato su tutte le furie i famigliari dell'uomo, accorsi a Grenoble appena saputo del ferimento. Roma, 16 settembre 2024 - Un pizzaiolo italiano è stato ucciso a colpi di kalashnikov a Fontaine vicino Grenoble, in Francia. (Quotidiano.net)