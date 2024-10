Inter-news.it - Buchanan vede la luce (e il campo!): il punto per Roma-Inter – CdS

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tajon, out da fine giugno a causa della rottura della tibia, è ormai in perfetta fase di recupero. Dopo questa sosta di ottobre, l’lo riavrà a disposizione. Ilin vista del primo match tra. PROGRAMMA – Il calvario persembra ormai finito. Il laterale canadese inizia are lae il, dopo il brutto infortunio rimediato in nazionale durante il ritiro per la Copa America lo scorso 25 giugno. Il percorso di riabilitazione per recuperare dall’infortunio alla tibia procede benissimo, tant’è che subito dopo questa sosta di ottobre, Simone Inzaghi potrà nuovamente averlo a disposizione. Il giocatore tra martedì e mercoledì si potrà allenare con il gruppo, facendo anche a parte un po’ di palestra.