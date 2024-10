Borseggio a Garbagnate, ladro catturato da un ex pompiere (Di sabato 12 ottobre 2024) Ex vigile del fuoco della caserma di Garbagnate vede un Borseggio e cattura il ladro. Un vigile del fuoco che per anni è stato in servizio alla caserma di Garbagnate, Silvio Bergami, è stato protagonista lo scorso fine settimana di un’azione di indubbio valore civico oltre che di coraggio, insieme al collega Riccardo Battistella. E’ Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Ex vigile del fuoco della caserma divede une cattura il. Un vigile del fuoco che per anni è stato in servizio alla caserma di, Silvio Bergami, è stato protagonista lo scorso fine settimana di un’azione di indubbio valore civico oltre che di coraggio, insieme al collega Riccardo Battistella. E’

