Avengers: Secret Wars, nuovi rumor sui piani per Spider-Man, Deadpool e Wolverine

Con Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars entrambi in fase di pre-produzione e con il primo che inizierà le riprese nei prossimi mesi, le voci di corridoio non fanno altro che continuare a sfornare rumor su entrambi i film. L'ultima affermazione rivela nuovi dettagli sul ruolo che tre personaggi importanti avranno nella conclusione in due parti della Saga del Multiverso. Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, lo Spider-Man di Tom Holland dovrebbe essere ancora il protagonista di Avengers: Doomsday. Tuttavia, l'Uomo Ragno sembra avrà un ruolo minore in Avengers: Secret Wars. Ciò avviene poco dopo aver appreso che lo Spider-Man di Andrew Garfield avrà un "ruolo importante" in quest'ultimo.

