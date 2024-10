Ilrestodelcarlino.it - Auto incastrata tra le sbarre del passaggio a livello

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) E’ nato anche un gruppo su Facebook contro il Gigetto: "Trenino inutile e costoso". E ieri mattina, davanti agli ennesimi disagi scaturiti da un’bloccata in mezzo ai binari si sono scatenati i commenti sui social e non solo, da parte di residenti che invocano soluzioni. Parliamo ovviamente del treno Modena-Sassuolo che da anni, quando ‘attraversa’ via Fratelli Rosselli oppure via Morane, paralizza la città, soprattutto nelle ore di punta. Ebbene ieri mattina, intorno alle 8.30 un’mobilista in coda appunto è rimasta bloccata tra le barriere del- regolarmente funzionante - in via Morane. Pare che la donna non si sia accorta, essendo ferma in coda, che leerano in procinto di abbassarsi e, per questo motivo, è rimasta pericolosamente