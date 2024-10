Arrestato il piromane che terrorizzò Parma appiccando il fuoco a undici auto (Di sabato 12 ottobre 2024) Insieme al fratello è stato ritenuto responsabile dei cinque incendi appiccati a Parma il 24 aprile del 2021 che avevano interessato numerosi veicoli parcheggiati in vari punti della città. I roghi si registrarono tra le ore 19 e le 22 quando i vigili del fuoco e le forze di polizia furono Parmatoday.it - Arrestato il piromane che terrorizzò Parma appiccando il fuoco a undici auto Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Insieme al fratello è stato ritenuto responsabile dei cinque incendi appiccati ail 24 aprile del 2021 che avevano interessato numerosi veicoli parcheggiati in vari punti della città. I roghi si registrarono tra le ore 19 e le 22 quando i vigili dele le forze di polizia furono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Formia / Arrestato piromane di via Pietra Erta - consigliera Villa : “comune si costituisca parte civile” - La richiesta è della […] L'articolo Formia / Arrestato piromane di via Pietra Erta, consigliera Villa: “comune si costituisca parte civile” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . FORMIA – Il comune di Formia valuti la possibilità di costituirsi parte civile nell’eventuale processo a carico dell’anziano di 84 anni finito ai domiciliari perché considerato dai Carabinieri Forestali ... (Temporeale.info)

Il video del piromane che dava fuoco alle automobili nel Milanese a bordo del suo monopattino : arrestato - Arrestato un ragazzo di 25 anni perché accusato di aver danneggiato alcuni veicoli dandogli fuoco a marzo scorso: ne avrebbe bruciati almeno quindici a bordo del suo monopattino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Il fuoco devasta parco Icori - arrestato un piromane 40enne al viale Alberato - Brucia Parco Icori, ad Agrigento. Ma anche contrada Crocca, a Favara, e via delle Miniere a Realmonte. Mentre, nella Valle dei Templi, al viale Alberato per la precisione, un 40enne è stato sorpreso, e bloccato, dai militari dell'Esercito mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie. Chiamati, non... (Agrigentonotizie.it)