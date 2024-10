A Knight of the Seven Kingdoms: la serie sarà completamente differente dalle precedenti (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo George R.R. Martin, A Knight of the Seven Kingdoms, sarà completamente differente dalle precedenti sotto diversi aspetti fondamentali George R. R. Martin spiega come Knight of the Seven Kingdoms si distinguerà dai precedenti show di Game of Thrones. Il visionario scrittore dietro "la Danza del ghiaccio e del Fuoco", serie di libri bestseller da cui è tratto Game of Thrones, ha avuto molto successo quando si tratta di contenuti riguardanti tutto ciò che gira intorno a Westeros. Il Trono di Spade rimane una delle serie televisive più apprezzate, con un impressionante punteggio di 9,2/10 su IMDb. La serie ha avuto un tale successo da generare diversi spinoff: House of the Dragon ha appena concluso la sua seconda stagione Movieplayer.it - A Knight of the Seven Kingdoms: la serie sarà completamente differente dalle precedenti Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo George R.R. Martin, Aof thesotto diversi aspetti fondamentali George R. R. Martin spiega comeof thesi distinguerà daishow di Game of Thrones. Il visionario scrittore dietro "la Danza del ghiaccio e del Fuoco",di libri bestseller da cui è tratto Game of Thrones, ha avuto molto successo quando si tratta di contenuti riguardanti tutto ciò che gira intorno a Westeros. Il Trono di Spade rimane una delletelevisive più apprezzate, con un impressionante punteggio di 9,2/10 su IMDb. Laha avuto un tale successo da generare diversi spinoff: House of the Dragon ha appena concluso la sua seconda stagione

