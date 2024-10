Anteprima24.it - VIDEO/ L’associazione DonatoriNati fa tappa a Telese Terme

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPolizia di Stato, il Circolo Socio –Culturale Petrastrumilia di Pietrastornina (AV) ed il Comune di(BN) in sinergia per sensibilizzare giovani e cittadini alla cultura della donazione di sangue. Una raccolta straordinaria Interforze si è tenuta stamane in piazza Edoardo Minieri: a bordo di un’autoemoteca Frates, tantissimi i giovani studenti maggiorenni che hanno scelto di donare per la prima volta il sangue. Il Questore di Benevento Giovanni Nunzio Trabunella ha voluto portare un saluto aiin azione: ”Sono contento che queste iniziative di grande valore umano e sociale vedano protagonisti i giovani ed I volontari operano in linea con l’ esserci sempre della polizia di Stato che sta sempre tra la gente per la gente”– afferma il Questore Trabunella.