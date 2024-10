Lanazione.it - “Un passo indietro sul CAS“. Baldini torna all’attacco

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Non si placa la polemica sul nuovo centro accoglienza “CAS“ che dovrebbe aprire ad Antraccoli. "Sarebbe opportuno che la prima a fare unpubblicamente fosse la Misericordia, rinunciando allo scellerato progetto e recuperando anche sotto il profilo dell’atteggiamento tenuto - operazione portata avanti alla zitta - non piaciuto per nulla ai cittadini di Lucca e di Capannori visto che la corte si trova a ridosso del confine delle due città". Lo afferma il consigliere regionale della Lega Massimilianochesulla vicenda, che ha generato davvero tante proteste, della possibile apertura di un centro per immigrati da ben 40 posti in una piccola corte di Antraccoli (nella foto l’incontro col sindaco Pardini di fine settembre).