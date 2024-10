Ucraina: Scholz, sostegno a Kiev resta fondamentale per la Germania (Di venerdì 11 ottobre 2024) Francoforte (Germania), 11 ott. (LaPresse) – “Il supporto all’Ucraina resta fondamentale per noi. La Germania è il più forte sostenitore militare dell’Ucraina in Europa, il secondo più forte al mondo. E rimarrà tale, lo posso chiaramente assicurare oggi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, durante la conferenza congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino. Lapresse.it - Ucraina: Scholz, sostegno a Kiev resta fondamentale per la Germania Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Francoforte (), 11 ott. (LaPresse) – “Il supporto all’per noi. Laè il più forte sostenitore militare dell’in Europa, il secondo più forte al mondo. E rimarrà tale, lo posso chiaramente assicurare oggi”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, durante la conferenza congiunta con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Berlino.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli Pianura : Botti illegali con destinazione Germania. Carabinieri arrestano 36enne - I Carabinieri arrestano un uomo per detenzione di materiale esplodente e ricettazione, l’indagato era già noto alle forze dell’ordine Questa notte a Napoli, nel quartiere Pianura, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato detenzione abusiva di materiale esplodente e ricettazione E. M. I militari hanno fermato il 36enne mentre era a bordo della propria auto a due passi da casa. (Puntomagazine.it)

Rapina coppia in spiaggia : arrestato dopo la fuga in Germania - Da quel momento si era reso irrintracciabile, finché la polizia di Fermo, dopo una serie di controlli incrociati, ha scoperto che si trovava in un appartamento di Lido Tre archi dove era ospite di altri quattro nordafricani, appartenenti al suo clan e denunciati per essere gli autori delle scritte sulle mura del tribunale di Fermo e nel quartiere inneggianti ad Osama, il 23enne ucciso a Porto ... (Ilrestodelcarlino.it)

Germania - arrestata a Lipsia cittadina cinese sospettata di spionaggio - La sospettata lavora per una società che fornisce servizi logistici in siti fra cui l’aeroporto di Lipsia/Halle, hanno riferito i procuratori. Le autorità tedesche hanno arrestato a Lipsia una cittadina cinese accusata di aver passato informazioni su un importante hub di trasporto aereo a un uomo sospettato di spionaggio per Pechino. (Lapresse.it)