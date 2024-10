Tutto sui biopic di Robbie Williams, Michael Jackson e Bob Dylan (Di venerdì 11 ottobre 2024) Me and My Monkey cantava Robbie Williams nel 2003. “Me” era lui, la popstar più adorata del nuovo millennio, “Monkey” era il mostro delle sue dipendenze: alcol, cocaina, farmaci. Non sapeva allora, l’ex golden boy dei Take That, che un giorno la scimmia sarebbe diventata la protagonista assoluta del suo biopic. E non in senso metaforico. La premiere al Telluride Film Festival in Colorado di Better Man (nella sale a dicembre) ha svelato il colpo di scena: Robbie nel film sulla sua vita è impersonato da una scimmia, ovvero l’attore Jonno Davies trasformato in scimpanzé grazie alla tecnologia CGI (computer generated imagery). Una magia degna del Pianeta delle scimmie, una scelta estrema e spiazzante del regista, Michael Gracey, che nel 2017 ha sbancato il box office con The greatest showman. Incasso: 435 milioni di dollari. Panorama.it - Tutto sui biopic di Robbie Williams, Michael Jackson e Bob Dylan Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Me and My Monkey cantavanel 2003. “Me” era lui, la popstar più adorata del nuovo millennio, “Monkey” era il mostro delle sue dipendenze: alcol, cocaina, farmaci. Non sapeva allora, l’ex golden boy dei Take That, che un giorno la scimmia sarebbe diventata la protagonista assoluta del suo. E non in senso metaforico. La premiere al Telluride Film Festival in Colorado di Better Man (nella sale a dicembre) ha svelato il colpo di scena:nel film sulla sua vita è impersonato da una scimmia, ovvero l’attore Jonno Davies trasformato in scimpanzé grazie alla tecnologia CGI (computer generated imagery). Una magia degna del Pianeta delle scimmie, una scelta estrema e spiazzante del regista,Gracey, che nel 2017 ha sbancato il box office con The greatest showman. Incasso: 435 milioni di dollari.

