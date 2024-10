Trieste. Alla Barcolana continuano le regate per Fiamme Gialle-Nice (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svolta oggi, nell’ambito della 56esima edizione della Barcolana a Trieste, la Women in Sailing, competizione velica legata al progetto in partenrship con “Presented by Generali”, che racconta la presenza di veliste, imprenditrici, donne che vivono il mare con profonda passione e che ha l’obiett Ilgiornaleditalia.it - Trieste. Alla Barcolana continuano le regate per Fiamme Gialle-Nice Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si è svolta oggi, nell’ambito della 56esima edizione della, la Women in Sailing, competizione velica legata al progetto in partenrship con “Presented by Generali”, che racconta la presenza di veliste, imprenditrici, donne che vivono il mare con profonda passione e che ha l’obiett

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Barcolana : a Trieste la doppia medaglia d’oro olimpica Caterina Banti - Il giovedì di Barcolana ha regalato condizioni meteo impegnative, ma anche risultati sportivi, e il grande entusiasmo dei ragazzi delle scuole, oltre mille al Barcolana Sea Summit e l’arrivo di Caterina Banti, due volte medaglia d’oro alle olimpiadi che oggi parteciperà alla regata “Women in... (Triesteprima.it)

‘”Tiare on the Road’’ fa tappa a Trieste per la Barcolana - Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste - la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the Road’’. Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e... (Triesteprima.it)

Tiare on the road fa tappa a Trieste per la Barcolana - Anche quest’anno, Tiare Shopping sarà presente attraverso il suo stand alla Barcolana di Trieste - la regata velica più grande al mondo - nel quadro del progetto itinerante ‘”Tiare on the Road’’. Con questa iniziativa, il Centro di Villesse intende consolidare il suo legame con la comunità e... (Pordenonetoday.it)