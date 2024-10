Trecento ragazzi alla prova di judo e rugby per celebrare la Giornata mondiale dello sport (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa fiaccola olimpica e la bandiera della pace sono stati al centro del proscenio per la celebrazione della Giornata mondiale dello sport presso l’Istituto De La Salle al viale Atlantici con l’US Acli sport. Trecento ragazzi hanno invaso il campo sportivo dell’istituto scolastico e con le dimostrazioni di judo e rugby. Presente anche don Donato D’Agostino, gestore dell’Istituto Paritario. La Coordinatrice delle AttivitĂ Didattiche ed Educative, Angela Meola, ha accolto l’Us Acli sport con il referente Achille Antonaci e gli istruttori delle due attivitĂ sportive per valorizzare, ancora una volta la pratica sportiva: “Un cammino che mira allo sviluppo delle competenze che avvicini sempre di piĂą i nostri studenti alla scuola europea. Anteprima24.it - Trecento ragazzi alla prova di judo e rugby per celebrare la Giornata mondiale dello sport Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa fiaccola olimpica e la bandiera della pace sono stati al centro del proscenio per la celebrazione dellapresso l’Istituto De La Salle al viale Atlantici con l’US Aclihanno invaso il campoivo dell’istituto scolastico e con le dimostrazioni di. Presente anche don Donato D’Agostino, gestore dell’Istituto Paritario. La Coordinatrice delle AttivitĂ Didattiche ed Educative, Angela Meola, ha accolto l’Us Aclicon il referente Achille Antonaci e gli istruttori delle due attivitĂive per valorizzare, ancora una volta la praticaiva: “Un cammino che mira allo sviluppo delle competenze che avvicini sempre di piĂą i nostri studentiscuola europea.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sono scomparsi i camionisti. Aziende di trasporto senza autisti. In trecento hanno dovuto chiudere - 733), in Liguria del 30 per cento (-773) e in Piemonte 29,9 per cento (-2. Negli ultimi 10 anni lo stock complessivo delle imprese di autotrasporto presenti in Italia è diminuito di 21. Questo quanto emerge da un’analisi dell’Ufficio Studi Cgia, Associazione artigiani e piccole imprese Mestre che stima come in Italia siano almeno 22mila i camionisti che non si trovano sul mercato del lavoro. (Lanazione.it)