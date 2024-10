Tosse e mal di gola, diversi medici intossicati durante un convegno a Firenze (Di venerdì 11 ottobre 2024) Firenze, 11 ottobre 2024 – Numerose persone da stamattina poco dopo le 9,30 presentano una sospetta intossicazione, con Tosse incessante e bruciore di gola. Sono i partecipanti a un convegno medico in un noto hotel del centro. Per questo è scattata la maxi-emergenza del 118. Ancora ignote le cause, anche se una delle ipotesi al vaglio è che possa essere stata accidentalmente o dolosamente e diffusa nell'aria da qualcuno una qualche sostanza irritante, ma ancora è tutto da verificare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico e radiologico) e il 118. Il traffico nel tratto di strada è rimasto fermo per le massicce operazioni di soccorso. I pompieri hanno effettuato la verifica strumentale all’interno dei locali interessati senza tuttavia rilevare sostanze. Lanazione.it - Tosse e mal di gola, diversi medici intossicati durante un convegno a Firenze Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024), 11 ottobre 2024 – Numerose persone da stamattina poco dopo le 9,30 presentano una sospetta intossicazione, conincessante e bruciore di. Sono i partecipanti a unmedico in un noto hotel del centro. Per questo è scattata la maxi-emergenza del 118. Ancora ignote le cause, anche se una delle ipotesi al vaglio è che possa essere stata accidentalmente o dolosamente e diffusa nell'aria da qualcuno una qualche sostanza irritante, ma ancora è tutto da verificare. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo Nbcr (Nucleare batteriologico chimico e radiologico) e il 118. Il traffico nel tratto di strada è rimasto fermo per le massicce operazioni di soccorso. I pompieri hanno effettuato la verifica strumentale all’interno dei locali interessati senza tuttavia rilevare sostanze.

