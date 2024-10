Velvetmag.it - Tesla Robotaxi, Elon Musk e il futuro della mobilità

(Di venerdì 11 ottobre 2024), Ceo di, con il progettointende cambiare radicalmente il concetto di trasporto urbano. Il sistema di, presentato il 10 ottobre negli Stati Uniti, fa partevisione didi unin cui le automobili completamente autonome non solo saranno realtà, ma diventeranno anche la norma nelle città moderne. Come funziona ilL’idea dietro iè quella di creare una flotta di veicoli elettrici autonomi che possano operare senza la necessità di un conducente umano. Tutto ciò si basa sullo sviluppo del sistema di guida autonoma completa (FSD), una tecnologia chesta affinando da anni. Con l’avanzamentotecnologia FSD, le autosarebbero in grado di prendere decisioni in tempo reale, navigando nel traffico urbano e reagendo a pedoni e altri veicoli.