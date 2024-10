Tale e Quale Show, stasera nuova puntata: Geppi Cucciari quarto giudice (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quarta puntata stasera per 'Tale e Quale Show', lo spettacolo condotto da Carlo Conti in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma alle 21.20 su Rai 1. Geppi Cucciari sarà il quarto giudice di questa puntata del varietà che anche la settimana scorsa si è confermato leader degli ascolti del prime-time. Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Quartaper '', lo spettacolo condotto da Carlo Conti in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma alle 21.20 su Rai 1.sarà ildi questadel varietà che anche la settimana scorsa si è confermato leader degli ascolti del prime-time.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

TALE E QUALE SHOW - QUARTA PUNTATA : GEPPI CUCCIARI GIUDICE - IMITAZIONI TRA CULT E TRASH - Per quanto riguarda la classifica generale, attualmente è in testa Verdiana, seguita rispettivamente da Bonciani e Joyce. 20 su Rai1. . La vincitrice della terza puntata è stata Kelly Joyce-Diana Ross, nell’affascinante interpretazione di ‘Endless Love’; il secondo posto è andato a Feisal Bonciani, al suo fianco nel “duetto” nei panni di Lionel Richie. (Bubinoblog)

Tale e Quale Show 2024 - quarta puntata con Geppi Cucciari - le assegnazioni - La classifica, finora molto equilibrata, vede tutti i protagonisti ancora in gioco, e i punti in palio diventano sempre più importanti. Carlo Conti conduce il quarto appuntamento con Tale e Quale Show 2024, in giuria anche Geppi Cucciari Carlo Conti conduce il quarto appuntamento con Tale e Quale Show, in onda in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma venerdì 11 ottobre alle 21. (Spettacolo.eu)

Grande Fratello - nuova puntata : quale sarà il verdetto del televoto - anticipazioni - . Il reality, condotto da Alfonso Signorini con al fianco in studio Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, darà spazio questa sera ai nuovi sviluppi del ‘triangolo amoroso’ della Casa che sembra essere andato in frantumi. Nell’appuntamento di oggi anche il verdetto del televoto: chi verrà salvato tra Clayton, Iago, Mariavittoria e Yulia? Intanto in Casa continuano le tensioni tra Iago e Lorenzo ... (Dailyshowmagazine.com)