Strage Casteldaccia Gribaudo Giustizia più rapida per vittime

PALERMO (ITALPRESS) – "Domenica ricorre la 74esima giornata dedicata alle vittime sui luoghi di lavoro e per questo volevamo anche un momento di raccoglimento con i familiari delle vittime di Casteldaccia: crediamo sia opportuno dare attenzione anche a chi rimane, ovvero i familiari delle vittime, ai quali ci uniamo nella richiesta di una Giustizia rapida". Così la presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul Lavoro Chiara Gribaudo, a margine di un vertice alla Prefettura di Palermo nel quale sono stati incontrati i parenti delle vittime di Casteldaccia. /col3/gsl

