Scopri "TARDI¿", Il Nuovo Singolo di GAIA che Celebra la Libertà di Essere Se Stessi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Da venerdì 11 ottobre sarà disponibile "TARDI¿", il Nuovo Singolo della cantautrice GAIA, caratterizzato da sonorità brasiliane e prodotto da Strawberry Production. Il brano esplora il tema della FOMO e il sentimento di smarrimento temporale, invitando a vivere con calma e a non aver paura di sbagliare, poiché "non è mai tardi" per realizzarsi. Il Nuovo Singolo di GAIA è "TARDI¿" Da venerdì 11 ottobre, gli appassionati di musica potranno ascoltare "TARDI¿", il Nuovo Singolo della giovane cantautrice GAIA, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Pubblicato sotto l'etichetta Rumori Digitali e prodotto da Strawberry Production, questo brano segna un'importante tappa nel percorso artistico di GAIA, che si sta dirigendo verso suoni più variegati e sperimentali, con particolari influenze brasiliane.

