Scopri Dysphoria il nuovo album degli URBAN CAIRO

A partire da oggi 11 ottobre 2024, il nuovo album "Dysphoria" degli URBAN CAIRO è disponibile su tutte le piattaforme di streaming e in formato fisico, rilasciato da Overdub Recordings. Questo lavoro, che fonde garage, punk, lo-fi e shoegaze, esplora le esperienze quotidiane dei membri della band e funge da "valvola di sfogo" per esprimere il loro desiderio di trovare una nuova dimensione in una realtà che non li rappresenta.

