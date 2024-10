Rolling Stones night a Sannicandro di Bari (Di venerdì 11 ottobre 2024) The Brown Sugar Rollings Stones tribute band al NoName pub& more di Sannicandro di BariDirettamente da Bari l'unico vero tributo in tutto il Sud Italia alla più grande e duratura Rock 'n’ Roll Band di sempre: THE Rolling Stones!I Brown Sugar si concquistano sin da subito la fiducia e il Baritoday.it - Rolling Stones night a Sannicandro di Bari Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) The Brown Sugartribute band al NoName pub& more didiDirettamente dal'unico vero tributo in tutto il Sud Italia alla più grande e duratura Rock 'n’ Roll Band di sempre: THE!I Brown Sugar si concquistano sin da subito la fiducia e il

Rolling Stones - vinile speciale per anniversario “Hackney Diamonds” - Quest’anno gli Stones hanno entusiasmato il pubblico americano con il tour negli stadi di Hackney Diamonds. La versione 2LP contiene i singoli dell’album “Angry”, “Sweet Sounds of Heaven” e “Mess It Up”, oltre a 7 registrazioni dal vivo aggiuntive eseguite in occasione del lancio dell’album al Racket di New York nell’ottobre 2023, tra cui “Sweet Sounds of Heaven” con Lady Gaga, oltre alle ... (Unlimitednews.it)

I Rolling Stones tornano a Roma - L’estate prossima i “Glimmer Twins” e Ronnie Wood sommeranno assieme un’anagrafe veneranda, 240 anni in tre, ma dalle cronache Usa sembra che la voglia di stupire sia ancora la stessa di quando arrivavano a malapena a 100. Passati da San Siro due anni fa col celebrativo Sixty Tour, Keith Richards & Co. (Quotidiano.net)