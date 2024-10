Ritrovato a Capua il corpo del 40enne lanciatosi dal ponte (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato recuperato dai vigili del fuoco di Caserta insieme a quelli di Salerno, nel fiume Volturno, il corpo dell’uomo disperso da ieri sera dopo essersi lanciato dal ponte Romano di Capua nelle acque del fiume. Le ricerche dell’uomo, un 40enne di Vitulazio, erano partite poco dopo le 21 di ieri sera, quando alcuni passanti lo avevano visto lanciarsi. Dopo un notte di ricerche con mezzi fluviali e sommozzatori, il corpo era stato poi notato questa mattina intorno alle 10 da un elicottero, ma la squadra fluviale dei pompieri non era riuscita a recuperarlo a causa della corrente impetuosa; il cadavere è stato infine recuperato poco dopo le 15.30. L'articolo Ritrovato a Capua il corpo del 40enne lanciatosi dal ponte proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Ritrovato a Capua il corpo del 40enne lanciatosi dal ponte Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato recuperato dai vigili del fuoco di Caserta insieme a quelli di Salerno, nel fiume Volturno, ildell’uomo disperso da ieri sera dopo essersi lanciato dalRomano dinelle acque del fiume. Le ricerche dell’uomo, undi Vitulazio, erano partite poco dopo le 21 di ieri sera, quando alcuni passanti lo avevano visto lanciarsi. Dopo un notte di ricerche con mezzi fluviali e sommozzatori, ilera stato poi notato questa mattina intorno alle 10 da un elicottero, ma la squadra fluviale dei pompieri non era riuscita a recuperarlo a causa della corrente impetuosa; il cadavere è stato infine recuperato poco dopo le 15.30. L'articoloildeldalproviene da Anteprima24.it.

