Ragazzo si lancia da un ponte nel fiume Volturno | ricerche serrate in corso

Dayitalianews.com

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Un giovane di 20 anni si è tuffato da unnele non è più riemerso. Ora i vigili del fuoco stanno setacciando ilnella speranza di trovare ilancora vivo. Si tuffa nele scompare: avviate leLa drammatica vicenda si è consumata nella giornata di ieri, 10 ottobre, quando ilè prima salito sulRomano a Capua, in provincia di Caserta, per poi tuffarsi nel. Tutto questo si è verificato sotto gli occhi attoniti e atterriti dei passanti, che non hanno potuto fare nient’altro che chiamare i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Caserta, che hanno immediatamente avviato ledel giovane. A loro si sono successivamente affiancati i pompieri del Nucleo Fluviale con un gommone e i pompieri del Nucleo Sommozzatori di Napoli.