Promozione Preview della 6 giornata | la capolista in casa le immediate inseguitrici in trasferta

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Il campo principale è il Comunale di Chiaravalle dove è proibito perdere e dove la Biagio Nazzaro e il Moie Vallesina si giocano l’immediato futuro. Anche il Villa San Martino gioca fra le mura amiche VALLESINA, 11 ottobre 2024 – 6° turno di campionato con la leader del campionato il Tavullia Valfoglia che ritorna davanti al proprio pubblico ospitando uno dei fanalini di coda, la Pergolese. Leviaggiano in cerca di punti, per mantenere il passo, tranne il Villa San Martino che ospita il Lunano. Telecamere tutte accese domenica pomeriggio al Comunale di Chiaravalle, qui passa gran parte del futuro di Biagio Nazzaro e Moie Vallesina. Barbara Monserra – Jesina non sarà una partita qualunque. In primis l’amicizia tra Mancini e Giorgini porterà i due a studiare Antonello Mancini, mister del Barbara MonSerra mosse nuove per cercare di sorprendersi a vicenda.