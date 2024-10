Pokémon: Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, in anteprima tre nuove carte (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – The Pokémon Company International ha annunciato la scorsa estate l'uscita di Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti, la nuova espansione del Gioco di carte Collezionabili Pokémon (GCC). Disponibile dall'8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati, l'espansione introduce nuovi Pokémon-ex Teracristal Astrali, tra cui Pikachu-ex con il suo attacco Fulmine di Topazio. Scarlatto e Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – TheCompany International ha annunciato la scorsa estate l'uscita di, la nuova espansione del Gioco diCollezionabili(GCC). Disponibile dall'8 novembre 2024 presso i rivenditori autorizzati, l'espansione introduce nuovi-ex Teracristal Astrali, tra cui Pikachu-ex con il suo attacco Fulmine di Topazio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pokémon - arriva l’espansione “Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti” : le foto in esclusiva di due carte nuove per FqMagazine - I giocatori potranno collezionare e competere utilizzando nuove carte, tra cui i Pokémon-ex Teracristal Astrali. Carta Asso Tattico “Carrello Pregiato”Carta Pokémon rara Illustrata di “Skarmory”Prima del lancio della versione fisica, a partire dal 7 novembre 2024, i giocatori avranno l’opportunità di sperimentare Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti in formato digitale tramite ... (Ilfattoquotidiano.it)

Arriva la nuova espansione Pokémon GCC : Scarlatto e Violetto – Corona Astrale - L’espansione, disponibile presso i rivenditori autorizzati di tutto il mondo, promette di rivoluzionare il gioco con l'introduzione dei Pokémon-ex […]. Rivoluzione di gioco con l'introduzione dei Pokémon-ex Teracristal Astrali The Pokémon Company International ha pubblicato, in una nota ufficiale, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) Scarlatto e ... (Sbircialanotizia.it)

Arriva la nuova espansione Pokémon GCC : Scarlatto e Violetto – Corona Astrale - . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – The Pokémon Company International ha pubblicato, in una nota ufficiale, la nuova espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili Pokémon (GCC) Scarlatto e Violetto – Corona Astrale. (Webmagazine24.it)