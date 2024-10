Perchè Israele ha messo Unifil nel mirino? (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beirut, 11 ottobre 2024 – Il messaggio è chiaro: andatevene da qui, dovete togliervi di mezzo. I proiettili israeliani hanno messo nel mirino il quartier generale e due basi del comando italiano Unifil (Onu) nel sud del Libano, causando 2 feriti indonesiani tra i cashi blu. E secondo quanto riportato dal sito di informazione libanese Al-Nashra, l’Idf avrebbe anche sparato contro una torre dell’Unifil, ferendo un numero imprecisato di peacekeeper del battaglione cingalese, ma su quest’ultimo attacco al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’Unifil, né delle autorità libanesi. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Beirut, 11 ottobre 2024 – Il messaggio è chiaro: andatevene da qui, dovete togliervi di mezzo. I proiettili israeliani hannonelil quartier generale e due basi del comando italiano(Onu) nel sud del Libano, causando 2 feriti indonesiani tra i cashi blu. E secondo quanto riportato dal sito di informazione libanese Al-Nashra, l’Idf avrebbe anche sparato contro una torre dell’, ferendo un numero imprecisato di peacekeeper del battaglione cingalese, ma su quest’ultimo attacco al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte dell’, né delle autorità libanesi.

