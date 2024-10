Perché Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 potrebbe essere la migliore serie italiana del 2024 (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmente Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883, da stasera va in onda e curiosità (e perplessità) troveranno una risposta. La miniserie atterra in esclusiva su Sky (streaming su NOW), con i primi due episodi, per poi continuare per altri 4 venerdì. Io li ho già visti tutti e 8 e mi sono divertita tantissimo. Ben oltre il previsto. A essere onesta, quasi mi spiace che non se ne possa fare una maratona dall'inizio alla fine, in una vera e propria indigestione di atmosfere anni 90, Perché anche questo- vederla tutta di fila, come un lunghissimo film -, è stato piacevole. Gqitalia.it - Perché Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 potrebbe essere la migliore serie italiana del 2024 Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Finalmentel'- La883, da stasera va in onda e curiosità (e perplessità) tronno una risposta. La miniatterra in esclusiva su Sky (streaming su NOW), con i primi due episodi, per poi continuare per altri 4 venerdì. Io li ho già visti tutti e 8 e mi sono divertita tantissimo. Ben oltre il previsto. Aonesta, quasi mi spiace che non se ne possa fare una maratona dall'inizio alla fine, in unae propria indigestione di atmosfere anni 90,anche questo- vederla tutta di fila, come un lunghissimo film -, è stato piacevole.

