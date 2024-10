Obama vs Trump: i pannolini, i pannoloni, le Bibbie (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si infiamma la campagna per le presidenziali negli Stati Uniti e pure Barack Obama finisce nel turbine delle polemiche social dopo il suo violento attacco a Donald Trump nel corso del suo comizio pro Kamala Harris a Pittsburgh in Pennsylvania, non a caso uno Stato scelto perché è il posto ove più determinante può essere Obama vs Trump: i pannolini, i pannoloni, le Bibbie L'Identità. Lidentita.it - Obama vs Trump: i pannolini, i pannoloni, le Bibbie Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Si infiamma la campagna per le presidenziali negli Stati Uniti e pure Barackfinisce nel turbine delle polemiche social dopo il suo violento attacco a Donaldnel corso del suo comizio pro Kamala Harris a Pittsburgh in Pennsylvania, non a caso uno Stato scelto perché è il posto ove più determinante può esserevs: i, i, leL'Identità.

