Musk svela il futuro Presentato il ‘robotaxi’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per il futuro di Tesla Elon Musk (foto) scommette sul ‘robotaxi’. Dopo aver promesso per anni un’auto completamente autonoma, il miliardario americano è ora al test finale: ieri notte a Los Angeles ha Presentato una vettura senza guidatore che, a suo avviso, aprirà una nuova era per il trasporto pubblico. Quotidiano.net - Musk svela il futuro Presentato il ‘robotaxi’ Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) Per ildi Tesla Elon(foto) scommette sul. Dopo aver promesso per anni un’auto completamente autonoma, il miliardario americano è ora al test finale: ieri notte a Los Angeles hauna vettura senza guidatore che, a suo avviso, aprirà una nuova era per il trasporto pubblico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kamala Harris svela la sua visione per l’economia - mentre Elon Musk teme per il futuro di SpaceX - . miliardario americano ha affermato che una presidenza Harris potrebbe ostacolare il futuro dell'esplorazione spaziale, suggerendo che l'obiettivo di portare esseri umani su Marte entro pochi anni sarebbe a rischio L'articolo Kamala Harris svela la sua visione per l’economia, mentre Elon Musk teme. (Ildifforme.it)

Tra 20 anni delle città su Marte : l'ultima sparata di Musk. Il piano per il futuro - Un genio o un pazzo? Il futuro parlerà. «Se l'atterraggio andrà bene, i primi viaggi con equipaggio verso Marte saranno effettuati tra 4 anni. «Le prime astronavi per Marte partiranno tra 2 anni, quando si aprirà la prossima finestra Terra-Marte. Tra due anni si va su Marte. Elon Musk annuncia il piano di SpaceX per 'colonizzare' il pianeta rosso. (Iltempo.it)

Dirottare il Futuro | La censura di X in Brasile : il conflitto tra Musk e la Giustizia - Quando uno scontro tra Elon Musk e il giudice brasiliano Alexandre de Moraes mette in discussione il futuro della libertà di espressione online e crea un precedente pericoloso nelle democrazie moderne. . (Panorama.it)