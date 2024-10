Migranti dormono per strada: "Non è un caso isolato, li aiuteremo" (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tre ragazzi sono arrivati a Macerata dal Pakistan dopo aver attraversato la rotta balcanica. Hanno dormito all’aperto nei pressi di rampa Zara, vicino agli gli alloggi della Caritas diocesana: questa li ha ascoltati ieri mattina e ha dato avvio all’iter perché possano ricevere il permesso di rifugiati. Hanno tra i venti e i trent’anni. Nell’attesa che la prefettura individui una struttura in provincia disponibile a ospitarli, la Caritas li ha accolti, rifocillati e dato loro una temporanea sistemazione. "Abbiamo 16 richiedenti asilo nella nostra struttura di rampa Zara – spiega Tiziana Manuale, referente del centro di ascolto e prima accoglienza Odv –, a cui si aggiungono quattro posti per persone senza fissa dimora, o comunque persone che non hanno un lavoro a tempo pieno e faticano a trovare una casa. Ilrestodelcarlino.it - Migranti dormono per strada: "Non è un caso isolato, li aiuteremo" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tre ragazzi sono arrivati a Macerata dal Pakistan dopo aver attraversato la rotta balcanica. Hanno dormito all’aperto nei pressi di rampa Zara, vicino agli gli alloggi della Caritas diocesana: questa li ha ascoltati ieri mattina e ha dato avvio all’iter perché possano ricevere il permesso di rifugiati. Hanno tra i venti e i trent’anni. Nell’attesa che la prefettura individui una struttura in provincia disponibile a ospitarli, la Caritas li ha accolti, rifocillati e dato loro una temporanea sistemazione. "Abbiamo 16 richiedenti asilo nella nostra struttura di rampa Zara – spiega Tiziana Manuale, referente del centro di ascolto e prima accoglienza Odv –, a cui si aggiungono quattro posti per persone senza fissa dimora, o comunque persone che non hanno un lavoro a tempo pieno e faticano a trovare una casa.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MIGRANTI. Sfollamenti e migrazioni cambieranno il volto dell’area mediorientale - Con i combattimenti che continuano senza sosta a Gaza e al confine israelo-libanese con le prospettive di uno scontro diretto tra Iran e Israele, la regione è ora in un nuovo periodo di sfollamento in ... (agcnews.eu)

A Trieste i migranti continuano a dormire per strada - Tre mesi dopo lo sgombero del Silos, il grande capannone fatiscente dove si riunivano molte persone di passaggio, una vera soluzione ancora non c'è ... (ilpost.it)

A Bolzano in 160 dormono per strada e sotto i ponti: «E andrà peggio» - L'assessore Andriollo: «Non siamo più in grado di ospitare nessuno. La Germania ha annunciato di voler rimandare 20mila migranti in Italia e noi siamo il primo punto d’approdo. Sono molto preoccupato» ... (altoadige.it)