Meteo Latina: sole e temperature fino a 25 gradi: le previsioni per il fine settimana (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo stabile e caldo, con temperature fino a 25 gradi: queste le previsioni per il fine settimana del 12 e 13 ottobre a Latina e nella provincia pontina. Dopo il maltempo che ha interessato il territorio nella prima parte della settimana torna quindi il sole. “Passata l'ultima sfuriata di Latinatoday.it - Meteo Latina: sole e temperature fino a 25 gradi: le previsioni per il fine settimana Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo stabile e caldo, cona 25: queste leper ildel 12 e 13 ottobre ae nella provincia pontina. Dopo il maltempo che ha interessato il territorio nella prima parte dellatorna quindi il. “Passata l'ultima sfuriata di

Latina / Settimana Europea dello Sport 2024 - un successo al di là delle aspettative - . LATINA – La Settimana europea dello Sport 2024, con un programma ricco di eventi, ha portato a Latina migliaia e migliaia di persone decretando un successo al di là di ogni aspettativa.  Il bilancio tracciato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Matilde Celentano, è basato sui numeri e sullo spessore delle iniziative svolte all’interno del Villaggio […] L'articolo Latina / ... (Temporeale.info)

Il Messina atteso dal Latina nel primo turno infrasettimanale di serie C - Sono 23 i calciatori convocati dal tecnico del Messina Giacomo Modica per la partita contro il Latina, in programma mercoledĂŹ allo stadio "Francioni" con inizio alle ore 20.45. Nella lista giallorossa, figurano: i portieri Curtosi, Di Bella e Krapikas, i difensori Lia, Manetta, Marino, Morleo... (Messinatoday.it)