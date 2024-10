Meloni, ‘Piano Mattei è strategico, appartiene all’Italia’ (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il trentanovesimo Convegno Nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al piano Mattei per l’Africa”, dice la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in in videomessaggio al tradizionale convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “Io penso – prosegue – sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un’iniziativa strategica di respiro nazionale. Io spero anche capace di travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”. Anteprima24.it - Meloni, ‘Piano Mattei è strategico, appartiene all’Italia’ Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Vi ringrazio per aver scelto di dedicare il trentanovesimo Convegno Nazionale di Capri al contributo che il settore privato può dare al pianoper l’Africa”, dice la Presidente del Consiglio, Giorgia, in in videomessaggio al tradizionale convegno di Capri dei Giovani Imprenditori di Confindustria. “Io penso – prosegue – sia una conferma ulteriore di come il nostro tessuto economico e produttivo capisca l’importanza di questa sfida e sia sempre più consapevole di quanto questo piano sia un’iniziativa strategica di respiro nazionale. Io spero anche capace di travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell’Italia sul lungo periodo”.

Meloni : 'Piano Mattei è strategico - appartiene all'Italia' - Io spero anche capace di travalicare i singoli governi, diventare una iniziativa strategica dell'Italia sul lungo periodo". Giorgia Meloni quindi evidenzia: "È un progetto che questo Governo ha lanciato ma che appartiene all'Italia nel suo complesso perché è un progetto nel nostro interesse nazionale, nell'interesse nazionale della nostra storia e nella nostra vocazione geopolitica a guardare al ... (Quotidiano.net)

IA - Piano Mattei e nuova governance. Il discorso di Meloni all’Onu - Il cammino per la riduzione delle emissioni ambientali è ad un bivio, stretto tra approcci ideologici e scarsa solidarietà, soprattutto dei principali emettitori di gas a effetto serra. Affrontare i problemi piuttosto che rinviarli, avanzare piuttosto che indietreggiare, preferire ciò che è giusto a ciò che è utile, questo è il nostro compito, difficile ma necessario. (Formiche.net)

Onu : Meloni - 'con Piano Mattei svolta - obiettivo non è imporre ma condividere' - In Kenya, con lo sviluppo di una filiera di biocarburanti che arriverà entro la fine del 2025 a sostenere fino a duecentomila piccole imprese agricole. E, insieme, scegliere priorità, settori di intervento, ambiti di azione". Abbiamo immaginato soluzioni innovative, come l'Apulia Food Security Initiative, per rafforzare la produzione agricola e la sicurezza alimentare, o l'Energy for Growth in ... (Liberoquotidiano.it)