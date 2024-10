Tvpertutti.it - Massimo Giletti sul flop de Lo Stato delle Cose: velata stoccata alla Rai

(Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornato in Raiguida di un nuovo format intitolato Lo, che va in onda il lunedì sera su Rai3. I primi appuntamenti con la trasmissione, però, non hanno registrato ascolti brillanti. Soprattutto la seconda puntata ha evidenziato un calo dei telespettatori, che certamente non farà piacere né all'azienda né, tanto meno, al presentatore. Ad ogni modo, a distanza di un po' di tempo dall'esordio,ha rilasciato un'intervista su Gente, in edicola da oggi, in cui ha svelato cosa pensa dei dati registrati in occasioneprime due puntate dello show. Il conduttore, inoltre, ha lanciato anche unaRai e a una decisione presa sul suo conto.