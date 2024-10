Manila Esposito: “Un’emozione gareggiare con la Biles. La cinese cercava di imitarci…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Manila Esposito ha regalato grandi emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre e poi un fantastico bronzo nella finale di specialità alla trave vinta da Alice D’Amato. La formidabile campana ha brillato al suo esordio assoluto ai Giochi, dopo che in primavera si era laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, nel team event, alla trave e al corpo libero. La 17enne ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È stata Un’emozione fortissima perché gareggiare in mezzo alle ginnaste più forti del mondo è Un’emozione unica. Abbiamo fatto la gara migliore che potessimo fare, siamo state brave. Oasport.it - Manila Esposito: “Un’emozione gareggiare con la Biles. La cinese cercava di imitarci…” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)ha regalato grandi emozioni alle Olimpiadi di Parigi 2024, dove ha conquistato la medaglia d’argento nella gara a squadre e poi un fantastico bronzo nella finale di specialità alla trave vinta da Alice D’Amato. La formidabile campana ha brillato al suo esordio assoluto ai Giochi, dopo che in primavera si era laureata Campionessa d’Europa nel concorso generale individuale, nel team event, alla trave e al corpo libero. La 17enne ha espresso le sue sensazioni ai microfoni di Chiara Sani per Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “È statafortissima perchéin mezzo alle ginnaste più forti del mondo èunica. Abbiamo fatto la gara migliore che potessimo fare, siamo state brave.

